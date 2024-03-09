Taksici katiline jet karar

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İzmir Gaziemir’de 1 Şubat’ta 03.30 sıralarında, maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal (19), 2 çocuk babası Oğuz Erge’nin (44) kullandığı taksiye binmişti. Bir süre taksiyi çeşitli adreslerde dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, çıkardığı tabancayla ateş edip taksici Erge’yi yaraladı. Taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Aysal, Erge’nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge, kurtarılamamıştı. Aysal ise olayın ertesi günü saklandığı evde yakalanıp tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

16 Şubat’ta Delil Aysal’ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada taksideki araç kamera görüntülerini kabul eden Aysal, ancak sesle oynandığını öne sürerek, “Çünkü taksiciye ‘Kimseye güvenme’ demedim. Psikolojik sıkıntılarım var. Bu nedenle hastanede de yattım. Olay gecesi uyuşturucu hap ve alkol kullanmıştım” demişti.

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2’nci duruşma beklenirken; Aysal’ın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki karar da mahkemeye ulaştı.

Tutuklu sanık Delil Aysal’ın, yargılanmasına dün devam edildi. Sanık Delil Aysal, taksici Oğuz Erge’nin boşandığı eşi Nevra Karaman, kızı N.E. ve tarafların avukatları duruşmada yerini aldı. Duruşmada, savcılık makamını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Şahiner temsil etti.

Ekipler, bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından görüntü inceledi. İzlenen toplam 110 saatlik görüntünün ardından şüpheli Delil Aysal böyle yakalandı.

İNDİRİM YAPILMADI

Duruşma savcısı Bekir Şahiner, esas hakkındaki mütalaasını açıklayıp, sanığa, indirim yapılmadan en ağır cezanın verilmesini talep etti. Son sözü verilen tutuklu sanık Aysal ise mütalaaya ilişkin söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

Verilen kısa aranın ardından mahkeme başkanı, kararını açıklayıp, sanık Delil Aysal’ı ‘nitelikli öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘nitelikli yağma’ suçundan 14 yıl 10 ay ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı, Aysal’a verilen cezalarda indirim yapmadıklarını aktardı.

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‘ADALET YERİNİ BULDU’

- İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası adına Başkan Celil Anık, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Verilen ceza, meslektaşlarımın ve ailesinin yüreğini soğutmuştur diye düşünüyorum. Adalet yerini buldu. Tüm arkadaşlarım adına tekrar ölen kardeşimizin ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

BAKAN YILMAZ TUNÇ: SÜRATLE SONUÇLANDI

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’de öldürülen taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’a verilen cezaya ilişkin konuştu. Tunç, “Bugün (dün) duruşması yapıldı. Süratle sonuçlanan bir yargı işleyişi oldu. Soruşturma aşaması da hızlı bir şekilde tamamlandı. Bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran bir cinayetti. ‘Nitelikli adam öldürme suçu’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı” dedi.

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‘İADELERİNİ İSTİYORUZ’

Eylem Tok’un oğlu T.C. ile birlikte yurtdışına kaçmasına ilişkin ise “Önce Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. Mısır makamları, şahısların ABD’ye kaçtıklarını ifade ettiler. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye’ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz” diye konuştu.