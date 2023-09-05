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Taksici ile kadın müşterilerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

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#İstanbul#Taksici#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 10:07

Beyoğlu’nda bir taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Kadınlar taksiciye tekme ile saldırırken, araya diğer taksiciler girdi. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün Beyoğlu Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına aracını park eden taksici ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Taksici ile kadın müşterilerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, taksiciye tekme ile saldırdı. Bu sırada kavgayı gören diğer taksiciler de yanlarına gelerek kadınları durdurmaya çalıştı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Taksici ile kadın müşterilerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Görüntülere taksici ile kadınların tartışması yansırken, kadınları tekme attığı ve bu sırada diğer taksicilerin kavgayı engellemeye çalıştıkları görüldü. 

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Taksici ile kadın müşterilerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

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#İstanbul#Taksici#Kavga

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