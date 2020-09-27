MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksici cinayetlerinden sonra dikkat çeken gelişme
GeriGündem Taksici cinayetlerinden sonra dikkat çeken gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Veysel TİMDU - Serdar ALTINTEPE / DHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Taksici cinayetlerinden sonra dikkat çeken gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksici cinayetlerinden sonra dikkat çeken gelişme
Abone Olgoogle-news

Esenyurt’ta dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Esenyurt’ta 4 taksi durağı kapatılarak mühür vuruldu.

ESENYURT'ta taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksicinin ölmesinin ardından bugün 4 taksi durağı mühürlenerek kapatıldı.  

Dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydan'da bulunan taksi durağında yaşanan silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı. Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen duraklara yönelik işlem yaptı. Silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen toplamda 4 taksi durağını mühürleyerek kapattı. Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı levhası asıldı.

Esenyurt’ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle