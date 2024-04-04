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Taksici, aracına vuran yayanın burnunu kırdı: O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kavga#Taksi
Taksici, aracına vuran yayanın burnunu kırdı: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 09:34

Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Taksici, aracından inerek yayaya yumruk atıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan tartışma ve taksicinin yayaya yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurdu. Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi.

Taksici, aracına vuran yayanın burnunu kırdı: O anlar kamerada

Taksici, yayaya yumruk attı. Yaya yere düşerken, taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Çevredekiler taksisine binip kaçmaya çalışan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Taksici, aracına vuran yayanın burnunu kırdı: O anlar kamerada

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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksici, aracına vuran yayanın burnunu kırdı: O anlar kamerada

Taksici, aracına vuran yayanın burnunu kırdı: O anlar kamerada

 

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#İstanbul#Kavga#Taksi

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