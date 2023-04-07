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Taksi şoförünü taşla yaralayan sanığa 23,5 yıl hapis

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#Antalya#Taksi#Saldırı
Taksi şoförünü taşla yaralayan sanığa 23,5 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 12:34

Antalya'nın Kepez ilçesinde bindiği taksinin şoförü Mesut Dertli'nin (45) başına taşla vurup, yaralayan Hüseyin Şahin (23), 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'gece vakti yağmaya teşebbüs' suçundan 8,5 yıl hapse mahkum edildi.

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Olay, 11 Ocak günü saat 04.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin, Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. İstediği yere gelince Şahin, yanında getirdiği taşla taksi şoförü Dertli'nin başına vurdu. Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti.

Taksi şoförünü taşla yaralayan sanığa 23,5 yıl hapis

Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dertli, ameliyat edildi. Şahin ise polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

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Taksi şoförünü taşla yaralayan sanığa 23,5 yıl hapis

HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Şahin, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti karşısında son savunmasını yapan Şahin, "Çok pişmanım. Heyetten ve taksici ağabeyden özür diliyorum" dedi. Şahin'e, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'gece vakti yağmaya teşebbüs' suçundan ise 8,5 yıl hapis cezası verildi. Şahin'in cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Taksi şoförünü taşla yaralayan sanığa 23,5 yıl hapis

'GEREKLİ CEZALAR ALINDI'

Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Mesut Dertli, "Avukatlarımız sayesinde gerekli cezalar alındı. Hakimlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Taksi şoförünü taşla yaralayan sanığa 23,5 yıl hapis

Dertli'nin avukatı Ömer Can Ataş ise "Müvekkilim, karanlık bir yerde halk arasındaki tabirle taksici darbına uğramıştır. Acısı büyüktür, dişleri kırık. Kafatasında ezikler var. Uzun süre tedavi gördü. Halen daha tedavi devam etmektedir. Mütalaa kasten adam yaralamadan ve gece vakti yağmaya teşebbüsten gelmesine rağmen heyet, dosyayı çok iyi incelemiş. Bizim taleplerimize uygun şekilde, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve gece vakti yağmaya teşebbüsten ceza vermiştir. Yargılama süreci devam edecek" diye konuştu.

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Taksi şoförünü taşla yaralayan sanığa 23,5 yıl hapis

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#Antalya#Taksi#Saldırı

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