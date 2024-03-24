Taksi durağını arayan müşterinin telefonuna Bakan Uraloğlu çıktı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar bölgesinde bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Taksi durağında, taksici esnafı ile bir araya gelen Uraloğlu, onlarla bir süre sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi.

Taksici esnafının bazı taleplerinin olduğunu ifade eden Uraloğlu, bunlarla ilgili durum değerlendirmesi yapacaklarını ve herkesin memnun olacağı ortak bir paydada buluşmanın önemli olduğuna değindi.