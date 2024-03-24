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Taksi durağını arayan müşterinin telefonuna Bakan Uraloğlu çıktı

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#Abdulkadir Uraloğlu#Ankara#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 09:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bir taksi durağını ziyaret ederek, taksici esnafı ile sohbet etti. Ziyaret sırasında taksi durağına gelen bir müşteri telefonunu cevaplayan Uraloğlu, müşterinin 'Taksi var mı?' sorusuna, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım, bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var, siz adres verin" diyerek yanıt verdi, renkli diyaloglar oluştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar bölgesinde bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Taksi durağında, taksici esnafı ile bir araya gelen Uraloğlu, onlarla bir süre sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi.

Taksi durağını arayan müşterinin telefonuna Bakan Uraloğlu çıktı

Taksici esnafının bazı taleplerinin olduğunu ifade eden Uraloğlu, bunlarla ilgili durum değerlendirmesi yapacaklarını ve herkesin memnun olacağı ortak bir paydada buluşmanın önemli olduğuna değindi.

Taksi durağını arayan müşterinin telefonuna Bakan Uraloğlu çıktı
Çözüm önerilerini de anlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kapılarının taksici esnafına her zaman açık olduğunu vurguladı. Uraloğlu, ziyareti sırasında taksi durağına gelen bir müşteri telefonunu da cevapladı.
Taksi durağını arayan müşterinin telefonuna Bakan Uraloğlu çıktı
Durağı arayan müşterinin 'Taksi var mı?' sorusuna Uraloğlu, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım. Bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var siz adres verin" diyerek not aldı. Uraloğlu, müşterinin tarif ettiği adrese bir araç yönlendirdi. Uraloğlu, daha sonra telsizden taksi esnafına seslenerek, hayırlı ramazanlar ve bereketli bol kazançlar dileklerini iletti. 

 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Ankara#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı

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