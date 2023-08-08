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Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 2 ölü, 2 ağır yaralı

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#Bursa#Kaza#Polis
Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 02:25

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak yükseltiye çarpıp takla attı. Kaza sırasında araçtan savrulan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı ilk incelemede otomobilde bulunan 4 kişinin de emniyet kemerinin takılı olmadığı saptandı.

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu, üzerinde meydana geldi. Bursa'dan Orhangazi istikametine seyir halinde olan Abidin Çavdar (22) yönetimindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil metrelerce sürüklenmesinin ardından yol kenarındaki toprak yükseltiye çarparak takla attı. Kaza sırasında otomobil sürücüsü Abidin Çavdar ile yolcu koltuğunda oturan arkadaşları Berke Can Darı, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21), araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Abidin Çavdar’ın hayatını kaybettiği, yaralanan Berke Can Darı Orhangazi Devlet Hastanesine, Onur Şenol ve Eren Kaya ise Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Onur Şenol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Darı ve Kaya'nın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 2 ölü, 2 ağır yaralı



EMNİYET KEMERLERİ TAKILI DEĞİLDİ

polis ekipleri, takla atan otomobilde yaptığı ilk incelemede, araçta sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmadığını tespit etti.Bazı emniyet kemerlerinin koltuk arkasından çekilerek takılı olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Bursa#Kaza#Polis

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