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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
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Samsun'un Yakakent ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Yahya Cebeci idaresindeki 34 UT 2153 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Hurdaya dönen araç sürücüsü kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

 

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