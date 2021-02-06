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Müslim SARIYAR- Selim KAYA/MARDİN (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Takip sonrası operasyon düzenlendi... TIR'ın soğutucusunda 112 kilo eroin bulundu

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Takip sonrası operasyon düzenlendi... TIR'ın soğutucusunda 112 kilo eroin bulundu
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Mardin polisi, İran’dan ülkeye TIR'la yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan TIR'a yönelik Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, özel olarak büyütülmüş soğutucu bölümünde 112 kilo eroin ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, İran’dan ülkeye getirilen TIR'da yüklü miktarda eroin bulunduğu bilgisini edindi. İhbar üzerine bu yönde çalışmalarını sürdüren ekipler, TIR’ı takibe aldı.

Nevşehir’e kadar takip edilen TIR şoförünün, burada başka kişilerle buluşmasının ardından operasyon yapıldı. TIR’da yapılan aramada, özel olarak sonradan büyütülmüş soğutucu bölümünde gizlenen 112 kilo eroin ele geçirildi. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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