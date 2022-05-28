Takıntılı 'sevgili' dehşeti

Haberin Devamı

İSTANBUL’da Yavuz Selim Bektaş (34), Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okurken müziğe de merak saldı. Çello çalmayı öğrendi. Kız arkadaşı Beril Varol (27) ise o dönem İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğrencisiydi. Keman çalıyordu. Bektaş ve Varol birlikte bir müzik grubu kurdular. Çeşitli mekânların yanı sıra İstiklal Caddesi’nde de müzik yaptılar. Beril Varol daha sonra İTÜ’de doktoraya başladı. İBB’ye bağlı BİMTAŞ şirketinde işe girdi. Kentsel uzaktan algılama ve nesne tabanlı görüntü sınıflandırması konusunda araştırma yürütüyordu. İddialara göre, Beril Varol 6 ay önce Yavuz Selim Bektaş’la ilişkisini sonlandırdı. Arkadaşlarına anlattığına göre, agresif hareketlerinden rahatsızdı. Ancak Bektaş bu ayrılığı kabullenemedi, Varol’u tehdit etmeye başladı.

Haberin Devamı

KORUMA KARARI ALDIRDI

Varol sürekli olarak karşısına çıkan Bektaş’ı geçen aralık ayında polise şikâyet etti. Aile İçi Şiddet Bürosu, Bektaş’a iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Beril Varol sosyal medya hesaplarını kapattı, telefonunu değiştirdi ancak kurtulamadı. Yavuz Selim Bektaş dün saat 07.00 sıralarında Beril Varol’un Şişli’deki evine gitti. Beril Varol’un arkadaşlık etmeye başladığı İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde görevli araştırma görevlisi Ömer Akın da evdeydi.

CEBİNDEN NOT ÇIKTI

Kapıdan girer girmez Beril Varol’u başından vuran Yavuz Selim Bektaş, daha sonra da Ömer Akın’ın başına ateş etti. Bektaş tabancayı son olarak da kendi başına ateşledi. Apartmanın en üst katındaki daireye gelen polisler 3 kişinin cansız bedenlerini buldu. Yavuz Selim Bektaş’ın cebinden, “Yapacağımı yaptım. Artık yaşamamın anlamı yok” yazılı bir not çıktı.