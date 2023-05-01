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Takıntılı psikopat Yeşim’i katletti

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#Başaran Çevikoğlu#Yeşim Sönmez#Kadın Cinayeti
Takıntılı psikopat Yeşim’i katletti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:00

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde çalışan Başaran Çevikoğlu (39), otomobille takıntılı olduğu 1 çocuk annesi Yeşim Sönmez’in (36) evinin önüne geldi. Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı.

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Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez’e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadını gören mahalle sakinleri durumu, sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Başaran Çevikoğlu ise Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı. 

Başaran Çevikoğlu’un bir süredir Yeşim Sönmez’i rahatsız ettiği belirtildi. Yeşim Sönmez’in daha önce evlenip boşandığı ve 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. 

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#Başaran Çevikoğlu#Yeşim Sönmez#Kadın Cinayeti

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