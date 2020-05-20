Tahsis Ne Demek? Tahsis Etmek Nedir? Tahsis Tdk Kelime Anlamı

Tahsis kelimesi bir şeyi özel olarak birine veya bir yere ayırmak anlamına gelmektedir. Arapçadan dilimize geçmiş olan bu kelimenin dilimizde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Tahsis kelimesi hem günlük hayatta hem resmi yazı dilinde kullanılmaktadır.

Tahsis Ne Demek?

Tahsis kelimesinin TDK'daki tanımı "bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma" olarak belirtilmiştir. Tahsis kelimesi cümlede isim görevi görür. Bu kelime Arapçada husu kökünden türemiştir. Husus kökü de cümlede isim görevi görmektedir. Husus kelimesinin anlamı konu, özellik, madde, yöndür. Aynı kökten türeyen ve cümlede sıfat görevi gören mahsus kelimesi biri veya bir şey için ayrılmış anlamına gelmektedir.

Tahsis Etmek Nedir?

Tahsis etmek ise yine TDK'da ayırmak, özgülemek anlamlarına gelmektedir. TDK bu kelimenin cümle içinde kullanımını örneklemek için Yahya Kemal Beyatlı'dan şu cümleyi alıntılamıştır: "Bana üst kattaki yazlık odayı tahsis etmişlerdi.". Bu cümlede tahsis etmek cümleciği ile anlatılmak istenen, o odanın başkasına değil ona özel olarak ayrılmış, o kişinin kullanımına özel olarak sunulmuş olmasıdır.

Tahsis kelimesinin Türkçede kullanıldığına yazılı kaynaklarda ilk kez 1680 yılında rastlanmıştır. İlk kez rastladığımız bu kullanıma Fransız yazar Meninski'nin Thesaurus sözlüğü aracıyla ulaşılmıştır.