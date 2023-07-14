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Tahliye talebi reddedildi

Güncelleme Tarihi:

#Can Atalay#Yargıtay#Seçim
Tahliye talebi reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

Yargıtay, 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkûm edilen, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Can Atalay hakkında, avukatının yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik talebini karara bağladı. Yargıtay, şartları oluşmadığı gerekçesiyle Atalay’ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması istemini reddetti.

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Atalay’ın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 312. maddesinde belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan yargılandığı anımsatılan kararda, Anayasa’nın 83 ve 14. maddeleri kapsamında yasama dokunulmazlığına ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi. Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa’nın 83. maddesinde iki istisna bulunduğuna işaret edilen kararda, bunlardan ilkinin “ağır cezayı gerektiren suçüstü hali”, ikincisinin ise “seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14. maddesindeki durumlar” olduğu ifade edildi. Kararda, “Anayasa koyucunun iradesinin, milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kasteden bir faaliyette bulunduğu takdirde dokunulmazlıktan yararlanmaya devam etmemesi gerektiği yönünde olduğu açıktır” değerlendirmesi yapıldı.

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#Can Atalay#Yargıtay#Seçim

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