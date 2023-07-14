Tahliye talebi reddedildi

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Atalay’ın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 312. maddesinde belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan yargılandığı anımsatılan kararda, Anayasa’nın 83 ve 14. maddeleri kapsamında yasama dokunulmazlığına ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi. Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa’nın 83. maddesinde iki istisna bulunduğuna işaret edilen kararda, bunlardan ilkinin “ağır cezayı gerektiren suçüstü hali”, ikincisinin ise “seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14. maddesindeki durumlar” olduğu ifade edildi. Kararda, “Anayasa koyucunun iradesinin, milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kasteden bir faaliyette bulunduğu takdirde dokunulmazlıktan yararlanmaya devam etmemesi gerektiği yönünde olduğu açıktır” değerlendirmesi yapıldı.