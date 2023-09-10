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Tahlilleri temiz çıktı: Tina’ya kim baktı

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#Korhan Berzeg#Tina#Tahlil
Tahlilleri temiz çıktı: Tina’ya kim baktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

Korhan Berzeg ile kaybolduktan 74 gün sonra dönen Tina’dan dışkı ve kan örnekleri alındı. Tahlillerin temiz çıkmasını değerlendiren Prof. Dr. Ebru Yalçın, Tina’nın kapalı bir alanda tutulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

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ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem ‘Asya Direktörü’ olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg (83), mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine gitti. 17 Haziran’da Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

Korhan Berzeg’in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra 29 Ağustos sabahı, yazlığa geri geldi. Tina’nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. Gönen Cumhuriyet Savcılığı, Berzeg’in yerinin belirlenmesi için, köpeğin kayıp olduğu 74 gün boyunca kapalı alanda mı tutulduğu, ormanlık alanda mı yaşadığının tespit edilmesi için dışkı ve kan örnekleri aldırdı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından özel olarak yapılan incelemelerde, delil olabilecek bir veri elde edilemediği öğrenildi.

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KAPALI ALANDA TUTULDUĞU OLASILIĞI GÜÇLENDİ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, Tina’nın dışkısında herhangi bir partikül kemik ya da o bölgeye ait bir polen çıkmamış olmasının, hayvanın kapalı bir yerde tutulmuş olabileceğini gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın, “Eğer ormanlık alanda kalmış olsaydı, hayatta kalmak için mecburen kuş ya da başka bir hayvanla beslenmek zorunda kalacaktı. Dolayısıyla dışkıda, kemik parçaları ve ot parçaları gibi pek çok şeyle karşılaşmak zorunda kalırdık. Dolayısıyla kapalı bir alanda tutulma ihtimali üzerinde duruluyor” dedi.

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri 110 kişiden oluşan ekiple, Korhan Berzeg’i arama çalışmasını sürdürüyor. Tina’nın bulunduğu bölgedeki aramaları yoğunlaştıran ekipler, bölgede bulunan mağara, metruk yapı, kullanılmayan ev ve ahırları araştırıyor.            

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#Korhan Berzeg#Tina#Tahlil

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