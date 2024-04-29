Tahir Elçi davasında yeni gelişme: 3 sanığın beraati yönünde mütalaa

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Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını verdi. Firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle yargılandığı davada savcı, tutuksuz sanıklar S.T., F.T. ve M.S. için beraat talep etti.

'O KARANLIK GÜN BİR GÜN AYDINLANACAKTIR'

Mütalaa sonrası Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, beraat talebine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren, "Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av. Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda D.Bakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların Beraati yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır" dedi. Öte yandan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın duruşmanın, 12 Haziran'da yapılacağı öğrenildi.