Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Taha'nın ardından Yunus Çakır'ın da cansız bedenine ulaşıldı

#Kocaeli#Kandıra#Yunus Çakır
Tahanın ardından Yunus Çakırın da cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Yunus Çakır'ın (23) cansız bedenine ulaşıldı. Yunus'un birlikte akıntıya kapıldığı Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cenazesine de dün ulaşılmıştı.

Haberin Devamı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden önceki gün Cebeci Plajı'na gelen Taha Yasin Hacısüleymanoğlu ile arkadaşı Yunus Çakır, denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, Hacısüleymanoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Daha sonra ekipler, kayıp Çakır'ı aramaya devam etti. Ekipler, bugün de Yunus Çakır'ı cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Çakır'ın cenazesi, morga götürüldü. 

Gözden Kaçmasın

Denize giren 2 arkadaştan Tahadan acı haber geldiDenize giren 2 arkadaştan Taha'dan acı haber geldiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Kandıra#Yunus Çakır

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım? ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi'

#Altın
Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs
Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde ne takacağım? ‘Ben bilezik taktım, bana çeyrek geldi'

#Altın
Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs
Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı