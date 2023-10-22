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TAG Otoyolu'nda freni patlayan TIR dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

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#TAG Otoyolu#Trafik Kazası#Narlı Kavşağı
TAG Otoyolunda freni patlayan TIR dehşet saçtı Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 04:18

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda freni boşalan tır, önündeki minibüse çarpıp yol çalışması yapan ekiplerin arasına daldıktan sonra alev aldı. Feci kazada 3 kişi ölürken 11 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır, freni boşalınca kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, önce önündeki minibüse çarparak savurdu daha sonrasında ise yol asfalt çalışması yapan karayolları ekiplerinin arasına dalarak devrilerek alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KAZA SONRASI ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRDÜ

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası çıkan yangına müdahale edere söndürdü.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk değerlendirmede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada yaralanan 11 kişi ise olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada ölenlerin cansız bedenleri ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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KAZA İLE İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

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#TAG Otoyolu#Trafik Kazası#Narlı Kavşağı

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