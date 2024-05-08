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Tadilat nedeniyle çıkan kavgada komşusunu buldu

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#Kocaeli#Kavga#Cinayet
Tadilat nedeniyle çıkan kavgada komşusunu buldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 09:57

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bina yöneticisi olan emekli astsubay başçavuş M.Ö. (64), gece saatlerinde binadaki tadilat nedeniyle tartıştığı komşusu S.D.'yi (38) sabah eşi ve çocuğuyla apartmandan çıkarken tabancayla vurarak yaraladı. M.Ö. olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Bina yöneticisi emekli astsubay başçavuş M.Ö., gece saatlerinde komşusu S.D. ile apartmanın mesajlaşma grubundan binadaki tadilat nedeniyle tartıştı. Giriş katında oturan M.Ö, saat 07.00 sıralarında eşi ve çocuğuyla dışarı çıkmak için bulunduğu kata inen S.D.'ye kendisine ait tabancayla ateş açtı. S.D. bacağından yaralanırken, mermilerden bazıları giriş kapısına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri M.Ö.'yü olayda kullandığı tabanca ile gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri hem binada hem de çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tadilat nedeniyle çıkan kavgada komşusunu buldu

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#Kocaeli#Kavga#Cinayet

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