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Davayı kaybeden komşu çirkinleşti! 'Pes' dedirten olay kamerada...

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#Sivas#Sivas Haberleri#Komşu
Davayı kaybeden komşu çirkinleşti Pes dedirten olay kamerada...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 16:42

Sivas’ta bir apartmanda komşular arasında yaşanan gerginlik pes dedirtti. Apartmanda yaşanan tartışma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Komşularının kendilerine yaptıkları saldırı ve tehditleri anlatan Leman Başara "Davayı kazandığım için beni tehdit ettiler. Bizim kapımıza dayandılar ve evimize kimyasal madde döktüler. Çöpleri kapımın önüne koydular" dedi.

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Sivas’ta yaşayan Leman ve Neriman Başara isimli kardeşler, apartmanda bulunan komşularının fiziksel ve sözlü saldırılarına maruz kaldı. İddiaya göre, Leman Başara, apartman yöneticiliği yaptığı dönemde komşularının yaptıkları usulsüz tadilatlara karşı açtığı davaları kazandı.

Davayı kaybeden komşu çirkinleşti Pes dedirten olay kamerada...

Yaşanan olayların ardından aynı apartmanda ikamet eden 4 komşu, Başara kardeşlere sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

Davayı kaybeden komşu çirkinleşti Pes dedirten olay kamerada...

Bahse konu görüntülerde komşular Başara kardeşlerin kapısına çöp poşeti bıraktı. Bir diğer görüntüde ise elinde bıçak ile gelen bir şahsın güvenlik kamerasına zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Davayı kaybeden komşu çirkinleşti Pes dedirten olay kamerada...

ÇÖPLERİ KAPININ ÖNÜNE ATTILAR

Komşularının apartman boşluğundan camlarına sıvı döktüğünü iddia eden Leman Başara, “Davayı kazandığım için beni tehdit ettiler. Bizim kapımıza dayandılar ve evimize kimyasal madde döktüler. Olaylar üzerine polisleri çağırdık.

Davayı kaybeden komşu çirkinleşti Pes dedirten olay kamerada...

Çöpleri kapımın önüne koydular ve bir gün bekledim. Sabah namazı için kalkmıştım, daha sonra kapının önüne baktım. Komşum beni görünce çöpü ayağıma attı, bende sesimi çıkarmadım. Kameralardan haberleri yoktu.

Davayı kaybeden komşu çirkinleşti Pes dedirten olay kamerada...

“Çöpleri benim kapımın önüne neden koyuyorsun” diye sordum ve bana sinkaflı sözler söylediler. Bize erkeğiniz yok, kimseniz yok, yaşlısınız, kardeşimle beni 'sizi öldüreceğiz' diyerek tehdit ettiler.

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Davayı kaybeden komşu çirkinleşti Pes dedirten olay kamerada...

Hemen polislere telefon açtım. Sürekli bizi öldüreceklerini söylediler. Dava açtım daha sonrasında ise bilirkişi geldi ve kimyasal madde döktükleri anlaşıldı. Bıçak ile kapımıza dayanıp, bizi öldüreceklerini söylüyorlar” şeklinde konuştu

Davayı kaybeden komşu çirkinleşti Pes dedirten olay kamerada...

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#Sivas#Sivas Haberleri#Komşu

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