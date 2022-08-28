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Taciz şüphelisi kalabalığa ateş açtı, arkadaşı vuruldu

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#Tunceli#Taciz#Tunceli Valiliği
Taciz şüphelisi kalabalığa ateş açtı, arkadaşı vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 11:01

Tunceli'de yolda yürüyen kadına laf atarak tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kalabalığın tepkisiyle karşılaşınca otomobilden inip havaya tabancayla 3 el ateş açtı. Mermilerden biri yanındaki arkadaşına isabet ederken, şüpheli de araçla kaçtı. Olayla ilgili şüpheli dahil 4 kişi gözaltına alındı. Valilik, aracın içinde kamu görevlilerinin de olduğunu belirterek, adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Olay, dün akşam Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil içindeki şüpheli, yolda yürüyen kadına sözlü tacizde bulundu. Kadın bağırarak çevreden yardım istedi. Toplanan kalabalık, otomobildeki 4 kişiye tepki gösterdi. Bu sırada araçtan inen şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak havaya 3 el ateş etti. Şüphelinin açtığı ateşte yanındaki arkadaşı vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan arkadaşı da ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde 3 boş kovan buldu. Otomobille kaçan şüpheli ile yanındaki 2 kişi, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Tedavisinin ardından ayağından yaralanan kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Taciz şüphelisi kalabalığa ateş açtı, arkadaşı vuruldu

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KAMU GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA

Tunceli Valiliği'nce de otomobil içindeki kamu görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma açıldığı belirtilerek, "27.08.2022 günü saat 22.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde aynı araçta bulunan kişiler ile cadde üzerinde bulunan kadın bir vatandaşımız arasında tartışma çıkmış, tartışmaya çevrede bulunan vatandaşlarımızın da müdahil olmasıyla olay yerinde arbede yaşanmıştır. Konu vatandaşlarımızın ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışma neticesinde; olaya dahil olduğu anlaşılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmektedir” denildi. 

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#Tunceli#Taciz#Tunceli Valiliği

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