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Taciz ateşiyle yaralanan asker şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Operasyonu#Şehit
Taciz ateşiyle yaralanan asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya’nın (25) kaldırıldığı hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya’nın, Pençe Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran’da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, “Kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. 

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Şehit, memleketi Uşak’ın Banaz ilçesinde bugün ikindide Banaz ilçesinde düzenlenecek törenin ardından Öksüz köyünde toprağa verilecek.

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BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Özcan Kaya için yayımladığı taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 23 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Operasyonu#Şehit

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