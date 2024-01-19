×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tabela asarken vinçten düştüler: 2 işçi öldü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Kayseri#İşçi
Tabela asarken vinçten düştüler: 2 işçi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 07:00

İzmir’de bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), Bayraklı’daki bir plazanın 10’uncu katına vinçle tabela asmak için çıktı.

Haberin Devamı

Ancak bu sırada vincin zinciri koptu. Akan ile Gül bindikleri sepetle metrelerce yükseklikten zemine çakıldı. 2 işçi ağır yaralandı. Akan ve Gül’ü ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vinç sahibi E.P. ve operatör F.Y., gözaltına alındı.

Tabela asarken vinçten düştüler: 2 işçi öldü

Halil Gül - Hüsnü Akan

‘OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Kardeşi Hüsnü Akan’ın cenazesini almaya giden Taner Akan (36), “Güvenlik önlemi tam olsa bunlar yaşanmayacaktı. İş güvenliği açısından bir zafiyet var. Şikâyetçi olacağız. Bu işin takipçisi olacağız. Kardeşimin 2 çocuğu vardı” dedi. Halil Gül’ün babası Şenol Gül (58) de “İhmal olmazsa böyle bir olay yaşanmazdı. Oğlumun 1 çocuğu vardı. Olayın takipçisi olacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

Kayseri’de de tamir için çıktığı çatıda yüksek gerilim hattına kapılan çatı ustası Ali Uslu (55) hayatını kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Kayseri#İşçi

BAKMADAN GEÇME!