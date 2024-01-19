Tabela asarken vinçten düştüler: 2 işçi öldü

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Ancak bu sırada vincin zinciri koptu. Akan ile Gül bindikleri sepetle metrelerce yükseklikten zemine çakıldı. 2 işçi ağır yaralandı. Akan ve Gül’ü ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vinç sahibi E.P. ve operatör F.Y., gözaltına alındı.

Halil Gül - Hüsnü Akan

‘OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Kardeşi Hüsnü Akan’ın cenazesini almaya giden Taner Akan (36), “Güvenlik önlemi tam olsa bunlar yaşanmayacaktı. İş güvenliği açısından bir zafiyet var. Şikâyetçi olacağız. Bu işin takipçisi olacağız. Kardeşimin 2 çocuğu vardı” dedi. Halil Gül’ün babası Şenol Gül (58) de “İhmal olmazsa böyle bir olay yaşanmazdı. Oğlumun 1 çocuğu vardı. Olayın takipçisi olacağız” diye konuştu.

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Kayseri’de de tamir için çıktığı çatıda yüksek gerilim hattına kapılan çatı ustası Ali Uslu (55) hayatını kaybetti.