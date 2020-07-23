MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTabancayla tartıştığı kardeşini öldürdü
GeriGündem Tabancayla tartıştığı kardeşini öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Tabancayla tartıştığı kardeşini öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tabancayla tartıştığı kardeşini öldürdü
Abone Olgoogle-news

BURSA’da cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Fatih Narin (26), tartıştığı kardeşi Ömer Faruk Narin’i (23) tabancayla başından vurarak, öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Adam yaralamak suçundan girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Fatih Narin ile kardeşi Ömer Faruk Narin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih Narin, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Ömer Faruk Narin’e ateş ederek, başından vurup, kaçtı.

Yaralanan Ömer Faruk Narin, ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Faruk Narin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma, Fatih Narin’i yakalamak için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle