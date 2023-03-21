Tabancayı kim ateşledi

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Tabancayla vurulduğu belirlenen Böcü, gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli olarak ihbarı yapan Ali Erensoy’u gözaltına aldı. Erensoy, ilk ifadesinde, “Sesi duyup uyandığımda Ayşenur’u kanlar içinde buldum. Bir şey yapmadım, kendisi yapmış” dedi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ayşenur Böcü, 30 Ekim 2021’de sevgilisi Ali Erensoy’un kızı M.E.’yi bir kafede tabancayla yaralayıp kaçmıştı. M.E.’nin annesi R.H.’nin şikâyeti sonrası 36 suçtan kaydı bulunan Ali Erensoy ile 15 suçtan kaydı olan Ayşenur Böcü, gözaltına alınmıştı. Böcü, saldırının azmettiricisi olarak M.E.’nin babası Ali Erensoy’u göstermişti.



‘GÖZDAĞI VERMEK İÇİN YAPTIRDIM’



Ali Erensoy, ifadesinde, “Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım” demişti. Soruşturma sürecinde Erensoy ile kendisine yardım eden Hüseyin Çekiç tutuklanmış, Ayşenur Böcü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Dava sürecinde ise tutuklu 2 sanık tahliye edilmişti.



