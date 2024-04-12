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Tabancalı video isteği sonu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Video#Tabanca
Tabancalı video isteği sonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

Özbekistanlı Ubaydullo Rakhmatılloev, tabancayla video çekerek sosyal medyadan paylaşmak isteyen arkadaşı Özbekistanlı Sardor Gabborov’u çekim yapmak istediği tabancayla başından vurarak öldürdü.

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İstanbul Fatih’te Özbekistanlı Sardor Gabborov, geçen salı günü iftardan sonra evde bulunan silah ile video çekip sosyal medya hesabından paylaşmak istedi. Gabborov tabancanın şarjörünü çıkararak masaya bıraktı. Masada bulunan silahı alan Özbekistanlı Ubaydullo Rakhmatılloev (23), tabancanın tetiğine basınca Gabbarov başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Sardor Gabbarov’un öldüğü belirlendi. Polis, Ubaydullo Rakhmatılloev’u gözaltına aldı.

‘BOŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM’

Rakhmatılloev, emniyetteki ifadesinde, “Sardor’la kaldığımız odada iftar yaptık. İftardan sonra Sardor odamızdaki kombinin dolabının alt kısmında bulunan silahı aldı ve yanıma getirdi. Bana Instagram’a hikâye atacağını söyledi. Merakımdan tabancayı almak istedim. Fakat ben boş olduğunu düşündüğüm tabancayı elime aldığım esnada yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastım. Sardor’un, tabanca ile başından vurulduğunu gördüm. Olay kazara olmuştur. Sardor’la aramızda hiçbir husumet yoktur” dedi.

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Rakhmatılloev savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Avukatı Oktay Süleyman Öztürk, “Silahın tetiği kazara düşmüştür. Kasıt unsuru yoktur”dedi. Rakhmatılloev, nöbetçi mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Sosyal Medya#Video#Tabanca

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