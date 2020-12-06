T hücreleri koronavirüse karşı gizli bağışıklık mı sağlıyor?

Kandaki etkili D vitamininin yüzde 90’ını güneşten aldığımızı belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, “Yapılan araştırmalarda, güneş ışınlarının vücudun D vitamini gereksiniminin dışında hücresel bağışıklık dediğimiz bağışıklık bölümünü de etkilediği net olarak ortaya konuldu. Güneş ışınları türlerinden olan mavi ışık üzerinde yapılan araştırmalarda, T hücrelerinin enerjisini artırdığı ve daha aktif hale getirerek iyi hareket etmesini sağladığı ispatlandı” dedi.

“HÜCRESEL BAĞIŞIKLIK KORONAVİRÜSE KARŞI KORUYOR”

T hücrelerin bağışıklık sisteminin en önemli hücreleri olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, “Antikorlar, virüs üzerinde bulunan bazı proteinlerle birleşerek hastalık oluşmasını engelliyorlar. Elde edilen bağışıklık, geçici bir bağışıklık olabilir. Bu virüsün türüne göre bazen haftalar, bazen seneler, bazen de ömür boyu devam eden bir bağışıklık oluşur. Ömür boyu kalan bağışıklığı bize hücresel bağışıklık sağlıyor. Bunun da en önemli aracı T hücreleridir. Koronavirüs geçirdikten sonra insanlarda antikor meydana geliyor. Bazı hastalarda 3-4 ay sonra antikor iyice azalıyor veya tamamen kayboluyor. Fakat hastalığı yenen kişiler, tekrar virüsle karşılaşsa bile T hücreleri ile sağlanan bağışıklık koruma sağlıyor. 2002 senesinde ortaya çıkan sars virüsünü atlatanlarda gelişen hücresel bağışıklığın, bazı insanları koronavirüse karşı da koruduğu görüldü” diye konuştu.

“ÇOCUKLARDA TİMÜS BEZİ SAYESİNDE KORONAVİRÜS BELİRTİ VERMEDEN ATLATILABİLİYOR”

Koronavirüs hastalığının çocuklarda hiçbir belirti vermeden geçebildiğini kaydeden Küçükusta, şöyle devam etti: “Çocukların solunum yollarında virüs bulunabiliyor ve etraflarına yayabiliyorlar. Ancak çocuklarda hastalık belirtisi görülmüyor. Bu durumun birçok etkeni var. En önemlilerinden bir tanesi, çocuklarda timüs adı verilen bir bezin olması. Bu timüs bezi, akciğerler arasında bulunan bir bağışıklık organı. Timüs bezleri T hücrelerinin yapıldığı yer. Çocuklarda timüs bezi çok etkili olduğu için koronavirüs belirti vermeden atlatılabiliyor.”

“T HÜCRELERİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ SİLAHI”

Antikor miktarının da çok önemli olduğunu ve sadece antikorlar üzerinde bir değerlendirme yapmanın da yanlış olacağını belirten Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, “Antikorlar hastalıklardan korunmak için etkili bir silah. Ancak bir kişinin antikorlarının yüksek olması hastalıklardan korunacağı anlamına gelmez. Bunun aksine bir insanın kanında yeteri kadar antikor bulunmayabilir. Fakat T hücreleri sayesinde hücresel bağışıklığı yeteri kadar varsa o kişi antikorları olmadığı halde çok kısa zamanda gerekli bağışıklığı oluşturabilir. T hücreleri bağışıklık sisteminin en önemli silahıdır. Koronavirüsü tanıyorsa ve buna karşı bir bağışıklık meydana getirmişse, bu çapraz bağışıklık sayesinde diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı da bir bağışıklık sağlar” dedi.