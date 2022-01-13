Swap testi nedir, nasıl yapılır? Swap testi hakkında bilgiler

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Özellikle katil zanlılarının bulunmasında önemli bir rol oynayan swap testi, Müge Anlı'nın programıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Suç olaylarında şüphelilerden alınan swap izi sayesinde önemli deliller elde edilebiliyor. PEki, swap testi nedir, nasıl yapılır? İşte swap testi hakkında bilgiler...

SWAP TESTİ NEDİR?

Kriminoloji alanında da kullanılan swap, İngilizce değiş tokuş ya da değiştirmek anlamına gelir.

SWAP TESTİ NASIL YAPILIR?

Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır.

SWAP TESTİ NE İŞE YARAR?

Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Ayrıca ateşli silah herhangi bir canlıya ateş edilmişse kan ve DNA örnekleri de bulunabilir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.