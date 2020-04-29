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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen 336 Türk, memleketlerine uğurlandı

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Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen 336 Türk, memleketlerine uğurlandı
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SUUDİ Arabistan'dan getirilerek Malatya'da yurda yerleştirilen 336 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tahliye kararı alınan 336 Türk vatandaşı, 14 Nisan günü, 2 özel uçakla yaşadıkları Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirildi. Erhaç Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Battalgazi Yurdu'na yerleştirildi. İhtiyaçları kamu kurumları tarafından karşılanan 336 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması ve sağlık problemi yaşamamaları üzerine evlerine gönderildi.

Otobüsler ile memleketlerine uğurlanan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, ilgililere teşekkür ettiler.

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