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Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişi Denizli'de karantinada

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Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişi Denizli'de karantinada
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SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 160 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Suudi Arabistan'dan 160 yolcuyla havalanan Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 12.00'de Çardak Havalimanı'na indirildi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Bavullarını alan vatandaşlar, sırayla yurttaki tek kişilik odalarına yerleştirildi. Girişte Türk bayrakları dağıtılan yolcuların, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri şehirlere yönlendirileceği bildirildi.

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