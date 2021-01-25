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BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı

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Susurluk'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde imeydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında  trafik ışıklarının bulunduğu mevkide Hüseyin Kal yönetimindeki 39 ABA 459 plakalı kamyonu geçmek isteyen Metin Türksoy yönetimindeki M.VO.1652 plakalı ticari araç duramayarak kamyona arkadan çarptı. Trafik kazasına Susurluk itfaiyesi, 112 Acil sağlık ekipleri ve polis hemen müdahale etti. Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü Metin Türksoy hastaneye kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma devam ediyor.

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