Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, renkli görüntülere sahne oldu

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Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Müzik Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 200'e yakın kadın ve aileleri, bisikletleriyle caddeye renk kattı. 32 ülkede ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek, toplumda daha fazla görünürlüğü sağlamak ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için düzenlendiğini belirten Bursa sorumlusu Sümeyra Altan Karlı, "10'uncu kez bir araya geliyoruz. İlk günkü gibi çok heyecanlıyız. Bugün otomobilsiz kentler günüdür. Bisiklet kullanımı için yerel yönetimleri gereken çalışmalarını yapmaları için sesleniyoruz. Kadınlarla, bisikletlerle eminim caddeler daha da şenlenecektir" dedi.

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ELAZIĞ'DA DA PEDAL ÇEVİRDİLER

Elazığ’da bir araya gelen ’Süslü Kadınlar’, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmak için pedal çevirdi.

Renkli kıyafetlerini giyip, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, çocuklar ve erkekler, Gazi Caddesi'nde gezerek Kültür Park'a kadar pedal çevirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Süslü Kadınlar Elazığ Temsilcisi Mehtap Yavuz , “2013 yılında İzmir’de başlayan bu turu Elazığ’da 6’ncı kez gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında ilk defa yaptığımızda tedirgindik. Nelerle karşılaşabileceğimizi bilmiyorduk. Ama geldiğimiz noktada çok güzel destekler aldık. Her geçen yıl sayımız artarak ilerliyor. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değil. Güvenli yolla istiyoruz. Biz taşın altına elimize koyuyoruz. Kadınların herhangi bir toplumsal baskı altında kalmadan bisiklet sürebileceğini de göstermek istedik. Yıl boyunca onları bisiklet eğitimi ile destekliyoruz. Turlarımıza devam ediyoruz” dedi.

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DÜZCE'DE BANDO EŞLİĞİNDE SÜRDÜLER

Anıtpark Meydanı'nda buluşan kadınlar, burada Düzce Belediye bandosunun çaldığı şarkılarla doyasıya eğlenerek, dans etti. Kadınlara erkekler de eşlik etti. Bisikletlerini rengarenk çiçeklerle donatan kadınlar, Anıtpark Meydanı’ndan trafiğe çıktı.

Tur öncesi kadınlar adına açıklamalarda bulunan Yıldız Gür Güner, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2013 yılında İzmir'de başladı. Öyle çok büyü ki, şuanda dünyada 25'den fazla ülkede 200'e yakın ülkede eş zamanlı olarak yapılıyor. Bizim bunu süslenerek yapmamızdaki neden, Bakanlığımızın ve Belediyelerimizin sesimiz duyarak taleplerimize göre çalışmalarına yön vermelerini sağlamaktır. Günlük hayatımızda bisikletin yeri ve önemine dikkat çekmek, kadınlarımızın toplumdaki görünürlüğünü sağlamlaştırmak, kadınların erkeklerle aynı hak ve özgürlüğe sahip, aynı iş yükü ve sorumluluğu alma gücüne sahip olduğunu göstermek amacıyla yapıyoruz. Bu turumuzda kadınlarımızın görünürlüğünü arttırmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca iklim krizine dikkat çekmek, karbon salınımını gündemde tutmak ve çocuklarımıza, gençlerimize yaşanabilir bir hayat sunmak ve Dünya bırakmak için süslü bisiklet turuna başladık ve devamını getirdik. Bu turun bir amacı da, bizler trafikte ölmek istemiyoruz. Trafiğe bisikletlerimizle rahatça çıkmak ve bisikletlerimizi sürmek istiyoruz" dedi.



Yıldız Gür Güner'in konuşmasının ardından süslü kadınlar ve onlara eşlik eden erkekler, trafik ekiplerinin eskortluğunda tura başladı.

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