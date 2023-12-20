Süryanice Noel krizi

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Tansiyonun yükseldiği oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Refik Halit Karay’ın “Eskici” hikâyesiyle ortamı yumuşatmaya çalıştı.

İYİ Partili Divan Üyesi Yasin Öztürk protesto ederek Başkanlık Divanı’nı terk ederken, verilen arada da İYİ Partililer ile DEM Partililer arasında yaşanan tartışmanın büyümesi araya giren CHP’liler tarafından son anda önlendi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

YENİ SP’Lİ VEKİL KÜRSÜDE

Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatının ardından CHP’den Saadet Partisi’ne katılımıyla yeniden grup kurmasını sağlayan Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap dün bu parti adına bütçe görüşmesinde konuştu.

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Merhum Bitmez gibi “Katil İsrail-İşbirlikçi AKP” yazılı dövizi kürsüye taşıyan Kasap, “Kendisi sağ olsaydı bugün bu konuşmayı o yapacaktı” diyerek Bitmez’in konuşma metnini yeniden okudu. Kasap, parti değiştirmesiyle ilgili, “Bu kürsü kutsal bir kürsü, milletin sesi olması gerekiyordu. Biz grup olarak bir fedakârlıkta bulunduk, bunu da her zaman yaparız” açıklamasını yapıldı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

REYHANLI ANMA

Meclis Genel Kurulu’nda dün Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.

Bütçe görüşmelerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldı. Bütçe görüşmeleri sırasında CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, kürsüye reyhan dalları ile çıktı. Mullaoğlu, “Bizim oralarda hem doğum hem ölüm reyhanla karşılanır. Yeni doğan bebeklere reyhan sürülür ki iyi koksunlar, iyi bir hayatları olsun diye. Vefat edenlerimizin de cenazeleri reyhan suyuyla yıkanır ve mezarlarına reyhanlar konulur” diyerek depremde ölenlerin anısına reyhan dallarını bıraktı. Mullaoğlu, kürsüden inince de elindeki reyhanı milletvekillerine dağıttı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)