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Gündem
Selçuk AKBAŞ/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı

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Sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, meydana gelen makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı, tekne limana çekildi.

Sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı
Fethiye Boncuklu Koyu açıklarında, dün öğle saatlerinde makine arızası meydana gelen 8.5 metre boyundaki 'KŞEN 48' isimli tekne sürüklenmeye başladı. İçinde 3 kişi bulunan teknenin kaptanı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, yönlendirildi. Ekipler, Boncuklu Koyu açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi kurtardı. Tekne yedekleyerek Fethiye Limanı'na çekildi.

 

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