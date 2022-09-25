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Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş Osman Özsoy şehit oldu

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#Rize#İyidere#Osman Özsoy
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş Osman Özsoy şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 12:33

Rize'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken karşı yönden gelen kamyonetin çarptığı Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şehit Uzman Çavuş Özsoy'un cenazesi düzenlenecek törenin ardından memleketi Kayseri’ye gönderilecek.

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Kaza, önceki gün akşam saatlerinde İyidere Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Plakası bilinmeyen otomobil yolda arızalanınca sürücüsü, jandarma görevlilerinden yardım istedi. Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, arızalanan otomobile başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Uğur C. (28) yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak onarılan otomobilin bulunduğu alana yöneldi.

Kazada kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy ağır yaralandı. İhbarla çağrılan sağlık ekibinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Evli olan şehit Uzman Çavuş Özsoy'un cenazesi Rize’de düzenlenecek törenin ardından memleketi Kayseri’ye gönderilecek.

Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş Osman Özsoy şehit oldu

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un (30) acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi. Develi ilçesi Kılıçkaya Mahallesinde acı haberi alan Özsoy'un yakınları gözyaşı döktü. Evli olan Özsoy, yarın öğle kılınacak cenaze namazının ardından Kılıçköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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#Rize#İyidere#Osman Özsoy

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