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Sürücülerin yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

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#İstanbul#Ataşehir#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 09:39

Ataşehir’de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma yumruklu kavga dönüştü. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay 15 Mart Cuma günü Küçükbakkalköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü, araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı.

Sürücülerin yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Yumruklu kavgayı gören vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Trafikteki kavgaya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Sürücülerin yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Kavga sonrası sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrılırken, yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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Sürücülerin yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

 

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#İstanbul#Ataşehir#Kavga

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