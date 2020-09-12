Sürücü kurslarına ait römorkları çalan şüpheli tutuklandı

Merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi 17'nci Cadde'de sürücü kurslarının eğitim alanı olarak kullandığı bölgede iki TIR römorku çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi ve çevre iş yerlerine ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 römorkun da Kayseri iline kayıtlı kırmızı renkli çekiciyle götürüldüklerini tespit etti. Yakalanan 1 kişi, tutuklandı.

Olayla ilgili aranan H.H.A. ile C.E. de Mersin'de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.H.A'nın Kocaeli'de 97 bin TL'lik temizlik malzemesi nakliye dolandırıcılığı, Adana'da 105 bin TL'lik beyaz kağıt nakliye dolandırıcılığı da olmak üzere 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. H.H.A. ile birlikte gözaltına alınan C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.