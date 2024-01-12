Sürpriz adaya ilk yorum: Behzat Ç. Enver D.

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Siyasi partiler, 31 Mart’taki yerel seçim için Ankara’daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti ile ittifak yapan MHP, dört ilçe için belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP, Etimesgut’ta mevcut belediye başkanı Enver Demirel ile Gölbaşı’nda mevcut belediye başkanı Ramazan Şimşek’i yeniden aday gösterdi. MHP’nin Polatlı adayı Levent Çağlancı olurken, Kalecik için de Erdal Dal aday olarak açıklandı.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRAN HİZMETLERİMİZ ORTADA





Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, adaylığı açıklandıktan sonra sosyal medyadan, “Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin takdirleriyle Cumhur İttifakı’nın Etimesgut Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilmekten büyük gurur ve onur duydum. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve sayın genel başkanımıza şahsıma duydukları güven için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de ilk günkü aşk ve heyecanla sizlerin destek ve teveccühüyle çalışmaya devam edeceğiz. Yeniden çıktığımız bu yolda Rabbim hakkımızda hayırlısını versin” paylaşımını yaptı. Başkan Demirel, Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamada ise “Seçim beyannamemiz olacak, şehrimizi biliyoruz, insanımızı biliyoruz, bu şehirde doğduk, büyüdük. Tahsil hayatımız, ticaretimiz hep bu şehirde oldu. Bu şehrin her köşesini, sokağını, her noktasını bilen bir kardeşinizim. Vatandaşımızın nelere ihtiyacı olduğunu, neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Bugüne kadar vatandaşımızın yaşam kalitesini artırdığımız hizmetlerimiz ortadadır” dedi.

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DEMİREL’DEN BEŞİKÇİOĞLU İÇİN İLK DEĞERLENDİRME

Başkan Demirel’in Erdal Beşikçioğlu’nun CHP adaylığıyla ilgili ilk değerlendirmesi ise şöyle oldu: “Erdal Bey’in adaylığı da hayırlı olsun. Erdal Bey sonuç itibarıyla sanatçı kardeşimiz. Böyle bir adaylığı CHP uygun görmüş. Etimesgut örgütünden çıkan aday adaylarının dışında böyle bir kararla Etimesgut’a aday yapmışlar. Hayırlı olsun diyelim. İyi bir sanatçı olmak, iyi bir belediye başkanı olmayı gerektirir mi? Bunu bilmiyorum. Ama Etimesgut’ta yaşamak, Etimesgut’u bilmek hemşehrilerimizle hasbihal olmak, onların dertleriyle dertlenmek, onların mutluluklarını paylaşarak çoğaltmak her yerel siyasetçinin özelliğidir. Bu bir yerel seçimdir. Aday tercih edilirken ilçeden biri olmalı. Bu yönüyle Etimesgutlu hemşehrilerimizin tercih ve teveccühüne inanıyoruz, hemşehrilerimize güveniyoruz.”

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ŞİMŞEK: BÜYÜK GURUR VE SORUMLULUK DUYUYORUM





Gölbaşı’nda yeniden aday gösterilen Ramazan Şimşek de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Vakit tamam, ya Bismillah. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ve genel başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendilerin takdirleriyle ve görevlendirmesiyle Gölbaşı Belediye Başkanlığı için yeniden aday olmaktan ötürü büyük gurur ve sorumluluk duyuyorum. 2019 yılında siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle ‘Gölbaşı’mızın kapılarını dünyaya açıyoruz’ diyerek yola çıktık. Beş yılda yaptığımız projelerle sözümüzü yerine getirdik. Yeni dönemde de Allah’ın izni ve sizlerin kıymetli desteğiyle Gölbaşı’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaların üstüne koyarak birçok farklı alanda önemli ve kalıcı projelerimizi daha ileriye taşıyacağımızdan, projelerimize yenilerini ekleyeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Gölbaşı’mıza hayırlı ve uğurlu bir gelecek inşa etmek için el birliğiyle aşkla çalışacağımıza olan inancım tam. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. İlçemize, ilimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

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YILDIZKAYA’DAN ‘BUNDA DA VARDIR BİR HAYIR’ MESAJI

Levent Çağlancı



14 Mayıs’taki milletvekili seçimlerinde de MHP’den aday gösterilen Levent Çağlancı’nın mesajı ise “Şahsımı bu kutlu görev ile şereflendiren Sayın Genel Başkanı’mıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Çıktığımız bu yolda gayret bizden takdir ve tevfik Allah’tan” oldu. Polatlı’nın mevcut belediye başkanı Mürsel Yıldızkaya ise sosyal medyadan, “Bunda da vardır bir hayır” mesajını paylaştı.

Erdal Dal

Kalecik MHP Belediye Başkan Adayı Erdal Dal da “Kıymetli büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin takdirleriyle verilmiş olan görevi ‘Genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik’ sloganıyla en iyi şekilde temsil ederek, 2024 yerel seçimlerinde en yüksek oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı ile birlikte Ankara’ya mührümüzü vuracağız” açıklaması yaptı.

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ETİMESGUT’A BEHZAT Ç.





Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’ı yeniden aday gösteren ve Güdül için de Mehmet Doğanay’ı açıklayan CHP, başkentte üç ilçe belediye başkan adayını daha belirledi. Polisiye dizi kahramanı ‘Behzat Ç.’ karakteriyle tanınan tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu CHP’nin Etimesgut adayı oldu. CHP, Kahramankazan’a mevcutta ABB Meclis Üyesi olan Selim Çırpanoğlu’nu, Şereflikoçhisar’a ise Mustafa Koçak’ı aday gösterdi.

Selim Çırpanoğlu

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Daha önce İYİ Parti’den ABB Meclisi’ne giren Selim Çırpanoğlu , partisinden istifa ederek CHP’ye katılmıştı. İYİ Parti ise Keçiören’e Kemal Babuccu’yu aday gösterdi. Babuccu, “Keçiören’imizi iyileştirmeye, güzelleştirmeye talibiz. İlk günkü duruşumuzdan ödün vermeden birlik olacağız ve cesurlar hareketinden çıkmayacağız. İnandık, kazanacağız” açıklaması yaptı.

Mustafa Koçak