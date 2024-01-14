Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64'e yükseldi.

BÖLGENİN KRİTİK ÖNEMİ

Türkiye’yi acı içinde bırakan şehit haberlerinin geldiği Pençe-Kilit Harekat bölgesi ve bu hat içinde geçmişte PKK kamplarının bulunduğu Zap ile Metina bölgelerinin kontrolü, sınır hattının kilitlenmesi ve teröristlerin Türkiye’ye geçişlerinin önlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Türk askeri, 2016’dan itibaren aşamalı olarak başlanan harekatlar ile Yayladağı’ndan Yüksekova’ya uzanan Suriye ile Irak’ın kuzeyine denk düşen 1255 km’lik sınır hattının kritik noktalarındaki zorlu vatan görevini sürdürüyor. TSK, Irak’ın kuzeyinde 2019’da başlattığı Pençe serisi, Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 750’nin üzerinde terörist etkisiz hâle getirildi.

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Pençe Kilit bölgesi ile Metina ve Zap çizgisinin yer aldığı bölge, terörle mücadele açısından kritik önem taşıyor. Bu hattın tutulması ile teröristlerin, dağlık bölgelerden Türkiye’ye geçişleri engellendi. Zap-Metine bölgeleri, dağlık, kayalık ve zor arazi şartlarına sahip. Türkiye’ye sızmaların önlenmesi için bu bölgede alan hakimiyetinin sağlanması gerekiyor. İki yıla yaklaşan Pençe Kilit Harekatı ile TSK, bu bölgede hakimiyeti büyük ölçüde sağladı.

Terör örgütü, bu bölgelerdeki sığınak ve mağaralarda küçük gruplar halinde hareket kabiliyeti zayıf ve komandoların baskısı altında çok zor koşullar içinde barınabiliyor. Ancak teröristler, bu bölgelerin güneyindeki meskun mahalleleri gizlenmek ve hava operasyonlarından kaçınmak için kullanabiliyor.