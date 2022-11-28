Suriye'nin kuzeyinde 16 bin 913 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; TSK, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyine ilk harekatını 24 Ağustos 2016'da düzenledi. Fırat Kalkanı Harekatının ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı. Harekatla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 gün içinde terörden arındırıldı. Harekat 29 Mart 2017'de başarıyla tamamlandı. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ayda 3 bin 936'sı DEAŞ, 1976'sı PKK/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere 5 bin 912 teröristi etkisiz hale getirdi. Harekatla birlikte teröristler tarafından bölgeye döşenen 18 bin 796 el yapımı patlayıcı ve mayın Mehmetçik tarafından imha edildi. Bölgenin güvenliğinin sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

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ZEYTİN DALI'NDA 7 BİN 172 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

20 Ocak 2018'de ise Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay'ın karşısında terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına havalanan 72 savaş uçağı, belirlenen terör hedeflerini bombaladı. Harekatın en önemli ayaklarından biri Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın 28 Ocak'ta ele geçirilmesi oldu. Operasyonda 1 Şubat 2018'de Bülbül belde merkezi, 3 Mart 2018'de Racu belde merkezi, 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezi, 6 Mart 2018'de Şeran beldesi ve 8 Mart 2018'de ise Cinderes belde merkezi TSK ve SMO askerlerince YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi. 18 Mart 2018 tarihinde ise Afrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındı. Harekatla 7 bin 172 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütü PKK/YPG tarafından döşenen 2 bin 289 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi. Bölgenin güvenliğinin sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

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BARIŞ PINARI'NDA 3 BİN 829 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Harekatın 4'üncü gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5'inci gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi. Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim 2019'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata vardı. Bu sürede çok sayıda YPG/PKK’lı, Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi. Harekat kapsamında Mehmetçik, 3 bin 829 teröristi etkisiz hale getirdi. TSK'nın bölgede güvenliği sağlaması, teröristler tarafından döşenen 1185 mayın ve el yapımı patlayıcıyı imhasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

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BAHAR KALKANI HAREKATI

Bunların yanı sıra Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan Türk askerlerine karşı 27 Şubat 2020'de düzenlenen hava saldırısı sonrası Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında İHA ve SİHA'ları etkin bir şekilde kullanan TSK, kısa süre içerisinde rejim ve terör örgütü PKK/YPG unsurlarına ağır kayıplar yaşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib müzakereleri konusunda Kremlin Sarayı'nda 5 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından İdlib'de ateşkes kararı alındı.