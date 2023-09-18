×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Suriye#Hudut Kartalları
Suriyeden Türkiyeye geçmeye çalışan terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 12:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Suriye#Hudut Kartalları

BAKMADAN GEÇME!