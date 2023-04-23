Suriye'den getirdikleri silahları, suç örgütlerine satıyorlarmış

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den alınan silahların yasa dışı yollar ile ülkeye sokulduğu ve satışının yapılacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Cuma Yazıcıoğlu’nun, eşi H. Y. (34) ile yengesi D.Y. (32) ile birlikte otomobil ile kente giriş yaptığı belirlendi. Cuma Yazıcıoğlu'nun silah satışı için Mustafa Kartal ile Yüreğir ilçesi Akarcalı Mahallesi'nde buluşacağı tespit edilince, bölgede güvenlik önlemi alındı. Polis, silahların teslimatı sırasında şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait otomobillerde ruhsatsız 4 tabanca, kadınların üzerinde ise 10 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN EŞİ VE YENGESİ İLE YOLA ÇIKMIŞ



Silah kaçakçılığını Mustafa Kartal'ın yönettiği, köylüsü olan Cuma Yazıcıoğlu'nun ise Suriye'den temin edilen silahları önce Şanlıurfa'ya, ardından da Adana'ya sevkiyatını yaptığı belirlendi. Kente getirilen silahların tanesinin 90 bin TL'den satıldığı tespit edildi. Yazıcıoğlu'nun sevkiyat sırasında polisin dikkatini çekmemek için eşi ve yengesini yanına alıp, kendilerine aile görünümü verdiği belirtildi.

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