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Suriye’deki sözde yerel seçim ertelendi

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#Suriye#PKK#Terör
Suriye’deki sözde yerel seçim ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 11:23

Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı yerel seçim ertelendi.

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Güvenlik kaynaklarından gelen açıklamada, 'PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı sözde yerel seçim ertelendi.' ifadeleri kullandıldı.

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütünün uzantısı PYD/YPG, 2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararına karşı şekilde yasa dışı yerel seçim çağrısında bulunmuştu. Güvenlik kaynakları, bunu PYD/YPG'nin kendisine Fırat Nehri’nin doğusunda meşruiyet kazandırma çabası olarak değerlendirmişti.

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#Suriye#PKK#Terör

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