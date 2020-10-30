Suriye sınırında yakalandı! Çantasından sahte 156 bin dolar çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Muğla’nın Ortaca ilçesinde oturan Suriye uyruklu V. A.'nın Hatay’a gelerek sınırdan bir çanta teslim alarak 10 bin dolar karşılığında Konya’daki bir kişiye teslim edeceği bilgisine ulaştı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan takiple şüpheliyi Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin yanındaki çantada 20 balya halindeki sahte 156 bin dolar ele geçirildi.



Şüpheli V.A., sahte para bulundurmak suçundan sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.