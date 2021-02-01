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Gündem
Hüseyin BOZOK-Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

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Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
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HATAY’ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırından Türkiye'ye 15 kilo 660 gram kubar esrar geçirmeye çalışan M.V. ve A.N. jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi’nde Suriye sınırından Türkiye'ye uyuşturucu transferi yapılacağı bilgisine ulaştı. Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri uyuşturucu satıcılarının içinde bulunduğu aracı takibe aldı. ‘Öğle’ isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan takip sırasında, sınır hattında takip edildiklerini anlayan 2 şüpheli, sınırın Suriye tarafından atılan ve içerisinde 15 kilo 660 gram kubar esrar maddesi ile 6 adet cep telefonu bulunan çantaları almadan araçla kaçmaya başladı. Olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede araçlarını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu zeytin bahçesinde yakalandı. Kimliklerinin M.V. ve A.N. olduğu belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

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