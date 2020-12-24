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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Suriye sınırında patlayıcı yapımında kullanılan sülfürik asit ele geçirildi

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Suriye sınırında patlayıcı yapımında kullanılan sülfürik asit ele geçirildi
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KİLİS’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda Türkiye’den Suriye’ye götürülmek istenen patlayıcı yapımında kullanılan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye gitmek üzere, ihracat beyannamesinde 24 bin 200 kilo gübre yüklü olduğunu beyan eden TIR'da arama yaptı. Aramada, Suriye’ye ihracatı yasak olan patlayıcı yapımında kullanılan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi. Sülfürik asite el koyan ekipler, ismi açıklanmayan TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

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