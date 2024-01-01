Suriye sınırında köy okulundan koleje

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Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’nin Alatlar köyündeki okul, 1982 yılında tek katlı bir binada köydeki az sayıda öğrenciyle eğitim öğretime başladı. Yıllar içinde yakın köylerden gelenlerle birlikte öğrenci sayısı 120’ye kadar ulaşan okul, ilk mezunlarını 1987 yılında verdi. 2018 yılında yapımına başlanan 3 katlı yeni bina 2019 yılında tamamlanarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bir arada olacağı şekilde faaliyete geçti.

Okulun öğrencileri artık yeni, geniş ve güvenli bir eğitim ortamına sahipti. Ancak okulun pek çok köy okulunda olduğu gibi güncel ve yenilikçi eğitim materyalleri konusunda eksiklikleri vardı.

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Okul 1300 kitaplı bir kütüphane ile santranç masalarının da bulunduğu spor salonuna da sahip.

BİLİMLE TANIŞTILAR

Yeni binanın tamamlanmasının ardından okula müdür olarak atanan 32 yaşındaki Muhammed Dilekçi, diğer öğretmenlerin de desteğiyle öğrencilere daha zengin bir eğitim ortamı ve daha nitelikli fiziki şartlar sunmak için çalışmaya başladı. Devlet kurumları, STK’lar ve diğer okullardan sağlanan desteklerle köy okulunda teorik bilginin pratiğe dönüştürülebildiği FETEM (Fen, Teknoloji, Matematik) Atölyesi, problem çözme becerisini geliştiren ‘akıl ve zekâ oyunları atölyesi’, fiziksel gelişimi sağlayan salon sporları atölyesi ile içinde 3 boyutlu kalemler, resim ve müzik aletleri gibi materyallerin bulunduğu görsel sanatlar ve teknoloji tasarım atölyesi açıldı. Okul Müdürü Muhammed Dilekçi, oluşturdukları bu eğitim ortamının okula ilgiyi ve başarıyı artırdığını ifade ederek şunları söyledi:

Okul Müdürü Muhammed Dilekçi, öğrencilerin başarısının arttığını söyledi.

DART, OKÇULUK, SATRANÇ...

“Öncelikle okulumuz için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirledik. Bu hedefler çerçevesinde öğrencilerimizin kabiliyetlerinin yeşermesi, ön plana çıkarılması üzerine çalışmalara başladık. Büyük bir emek sarf ederek gerekirse geceleri ve hafta sonu da okula giderek bu çalışmaları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi tam donanımlı atölyelerimizde çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor hem de biz çocukların kabiliyetlerini keşfediyoruz. Ayrıca 1300 kitaplı zengin bir kütüphane oluşturduk ve burayı etüt merkezi gibi de kullanıyoruz.”

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BAŞARI ARTTI

- Okul Müdürü Muhammed Dilekçi, “Aslında yaptığımız şey öğrencilerimiz için zengin bir eğitim ortamı oluşturma isteğimizi, fedakârlıkla, girişkenlikle hayata geçirmeye çalışmaktı” diyor:

“Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı okula kütüphane açılmasında destek oldu. Diğer atölyeler için de daha önce burada görev yapan ve şu anda İstanbul’da Hacı Ali Osman Gül İlkokulu Müdürü olan Muhammet Aka bize malzeme ve maddi destek sağladı. 3 boyutlu kalemlerimiz de oradan gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de okulun dönüşümünde çok katkısı oldu.

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FETEM atölyesinde öğrenciler fen, matematik ve teknolojiyle ilgili çalışmalar yapıyor.

Atölyelerden önce okulun akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda bir başarısı yoktu. Okuldaki bu dönüşümün karşılığını görmek için ilçe ve il bazlı yarışmalara katıldık ve iyi dereceler elde ettik. Okulum afete hazır projesinde de ilçe birincisi olduk. Öğretmenler günü için öğrenciler arasında resim yarışması yapıldı, ilçe birinciliği ve ikinciliği bizim okuldan çıktı. Bunu çok kıymetli buluyorum.

ÇEVRE KÖYLERDEN

İlkokul ve ortaokul çağında çocuklar, yeteneklerini gösterebilecekleri ortamları ellerinin altında hazır bulurlarsa okula ilgileri artıyor. Bizde de bunun yansıması olarak çocuklar okula koşarak geliyor. Ayrıca okulumuzun öğrenci sayısı da 4 yıl önceye göre yaklaşık 4 kat artarak 465’e ulaştı. Artık sadece Alatlar’dan değil çevre köylerden de taşımalı sistemle gelen çok sayıda öğrencimiz var.”