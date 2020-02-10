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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep) (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

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Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Şanlıurfa'daki birliklerden sevk edilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa'daki birliklerden dün gece sınıra gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü araçların bulunduğu konvoy, sabaha karşı İslahiye'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoydaki araç ve personelin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki üslerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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