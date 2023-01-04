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Suriye için ikinci görüşme ocak sonu

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#Çavuşoğlu#Suriye#RUSYA
Suriye için ikinci görüşme ocak sonu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova’da Rusya ve Suriye Savunma Bakanları arasındaki 3’lü görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Dışişleri bakanları toplantısı ocak ayının 2. yarısında olacak” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya temasları çerçevesinde Devlet Başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin töreninin ardından dünyaca ünlü futbolcu Pele için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Vila Belmiro Stadyumu’ndaki müzeyi de ziyaret eden Çavuşoğlu, Pele’nin 19 yıl formasını giydiği Santos Futbol Kulübü’nün Başkanı Andres Rueda’ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının taziyelerini iletti.

Brezilya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Moskova’da Rusya ve Suriye Savunma Bakanları arasındaki 3’lü görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Dışişleri bakanları toplantısı ocak ayının 2. yarısında olacak” dedi. ABD’nin Suriye ile normalleşme adımına karşı olduğunu anladıklarını belirten Çavuşoğlu, “ABD yönetimi ‘Neden görüşüyorsunuz?’ demedi ama normalleşmeye karşı olduklarını anlıyoruz” diye konuştu.

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SURİYE MUHALEFETİYLE GÖRÜŞMEYİ DUYURDU

Bu arada Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştük. Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik” dedi.

 

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#Çavuşoğlu#Suriye#RUSYA

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