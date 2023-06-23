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Suriye Görev Gücü’nde görevlendirilen komandolar, yola çıktı

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#Komando#Suriye Görev Gücü#Elazığ
Suriye Görev Gücü’nde görevlendirilen komandolar, yola çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 13:33

Suriye Görev Gücü’nde görevlendirilen Elazığ Kovancılar Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’ndaki komandolar, dualarla uğurlandı.

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Suriye Görev Gücü’nde görevlendirilen Kovancılar İlçe Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’ndaki komandolar için, uğurlama töreni düzenlendi. Taburda düzenlenen törene Vali Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, kurum müdürleri, askerler ve aileleri de katıldı. İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın dualarının ardından aileleriyle vedalaşan komandolar, görev yerlerine doğru yola çıktı.

Suriye Görev Gücü’nde görevlendirilen komandolar, yola çıktı


Törende konuşan Vali Toraman, komandoların görevlerini layıkıyla yapıp döneceklerini ifade ederek, “Yurt içinde bölücü terör örgütüne yönelik mücadelede elde edilen üstün başarılarının neticesinde bugün çok şükür memleketimizin her bir köşesinde güven ve huzur içerisinde yaşayıp dolaşabiliyoruz. Bununla da yetinmeyip ülkemize tehdit oluşturan sınır bölgelerinde terör odaklarını yok etmek için büyük bir mücadele yürüterek artık güvenliğimizi sınırlarımızın ötesinde sağlamaya başladık. Çok büyük mücadelelerin çok büyük kahramanlıkların yaşandığı bir bölge El Bab. Sizler sadece asli vazifeniz olan vatandaşımızın emniyetini bölücü terör örgütleriyle mücadelesiyle kalmayıp ihtiyaç duyduğu her noktada da yardımına koştunuz” diye konuştu.

‘KOMANDOLAR HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDADIR’

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren de, komandoların her zaman mazlumun yanında olduğunu belirterek, “Kahraman ordumuzun Suriye'de yazdığı destanlar şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı. Yazılmaya da devam edecek. Kan ve gözyaşının sel olduğu bu coğrafyaya bugün siz kahramanlarımızın gözlerinde azim cesaret ve karalılıkla gönderiyoruz. Komando her zaman mazlumun yanında yakınında ve yardımındadır. Bölücünün de her zaman karşısında kartal gibi duran jandarma mazlumun karşısında da şefkat yumağıdır” dedi.

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#Komando#Suriye Görev Gücü#Elazığ

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