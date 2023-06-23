Suriye Görev Gücü’nde görevlendirilen komandolar, yola çıktı

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Suriye Görev Gücü’nde görevlendirilen Kovancılar İlçe Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’ndaki komandolar için, uğurlama töreni düzenlendi. Taburda düzenlenen törene Vali Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, kurum müdürleri, askerler ve aileleri de katıldı. İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın dualarının ardından aileleriyle vedalaşan komandolar, görev yerlerine doğru yola çıktı.