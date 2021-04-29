Sürat Kargo Çalışma Saatleri 2021 - Hafta İçi/Hafta sonu Sürat Kargo Dağıtım Saatleri

Sürat Kargo, kurumsal ya da bireysel diye ayırmadan tüm müşterilerinin gereksinimlerini onlardan önce düşünerek yeni teknolojiler ve hizmetler geliştiriyor. Gönderilerinize en az sizin kadar değer veriyor ve bekleyenin de gönderenin de içi rahat olsun diye gece gündüz çalışıyor.

Sürat Kargo 2003 yılının Temmuz ayında kuruldu. Kargo sektörünün en genç markalarından biri olarak kısa zamanda en önemli oyuncuları arasında yerini aldı. Bugün 700’e yakın şube, 1600 araçlık dev filosu, 1100 üzerinde mobil dağıtım alanı, 5000’i aşkın personeli ile gönderilerinizi Türkiye'nin her yerine ve dünyanın 228 ülkesine güvenle taşıyor.

Sürat Kargo, hafta içi sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati ise 18:00.

Hafta sonları cumartesi günü 08:30’dan 14.00’a kadar çalışan Sürat Kargo, Pazar günü kapalıdır. Sürat Kargo ülkenin doğu bölgelerinde bulunan illerinde ise hafta içleri 08:30’dan 18:00’a kadar, Cumartesi günleri de 08:30’dan 14:00’a açık bulunmaktadır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sabah Açılış Saati: 08:30

Akşam Kapanış Saati: 18:00

Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00

Pazar Günü Kapalı

Sürat Kargo merkez binası, Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No: 31 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Sürat Kargo merkez şubesine 212 410 30 30 numaralı telefon aracılığıyla veya 212 410 30 31 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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